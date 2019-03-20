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Двигатель Mitsubishi 4G18

Технические характеристики 1.6-литрового бензинового двигателя 4G18 или Митсубиси Лансер 9 1.6 литра, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
1.6-литровый бензиновый силовой агрегат 4G18 под капотом Митсубиси Лансер 9

1.6-литровый бензиновый двигатель Mitsubishi 4G18 выпускался в Японии с 1998 по 2012 годы, после чего его сборку перенесли в Китай, где он ставится на многочисленные местные модели. У нас на рынке этот мотор прежде всего известен как основной двигатель Митсубиси Лансер 9.

В линейку 4G1 также входят двс: 4G13, 4G15, 4G15T и 4G19.

Содержание:

Технические характеристики двигателя Mitsubishi 4G18 1.6 литра

Типрядный
Кол-во цилиндров4
Кол-во клапанов16
Точный объем1584 см³
Диаметр цилиндра76 мм
Ход поршня87.3 мм
Система питанияраспр. впрыск
Мощность98 - 112 л.с.
Крутящий момент145 - 150 Нм
Степень сжатия9.5 - 10.0
Тип топливаАИ-92
Экологич. нормыЕВРО 4/5

Вес двигателя 4G18 составляет 135 кг (с навесным)

Описание устройства мотора 4G18 1.6 литра

В 1998 году на компактвэне Space Star дебютировал самый объемный агрегат из линейки Orion. По конструкции это вполне типичный бензиновый мотор с распределенным впрыском топлива, алюминиевой 16-клапанной SOHC ГБЦ, то есть с единственным распредвалом на 16 клапанов, чугунным блоком цилиндров, парой сдвоенных катушек зажигания и ременным приводом ГРМ. Абсолютное большинство модификаций данного двигателя оснащаются гидрокомпенсаторами.

1.6-литровый бензиновый мотор Митсубиси 4G18 фото.
Место расположение номера двигателя mitsubishi 4g18

Номер двигателя 4G18 находится спереди, на стыке с коробкой

Полезные ссылки
Форум ChinaMobil-ru MANUAL

Русскоязычный мануал двигателя 4G18 вы найдете здесь


Мануал MMC-Manuals MANUAL

Много полезной информации собрано на MMC-Manuals.ru

Расход топлива двс 4G18

На примере Митсубиси Лансер 2005 года с механической коробкой передач:

Город8.8 литра
Трасса5.5 литра
Смешанный6.7 литра
Mitsubishi Lancer 2005 года с бензиновым двигателем 1.6 литра

Аналогичные двигатели других производителей:

Opel A16XER Hyundai G4FG Peugeot TU5JP4 Renault H4M Toyota 3ZZ‑FE Honda B16B BMW M43

На какие машины ставили силовой агрегат Митсубиси 4G18

Mitsubishi
Lancer 9 (CS)2000 - 2010
Space Star 1 (DG)1998 - 2005
Proton
Waja 12000 - 2011
   
Tagaz
Aquila 12013 - 2014
   

Отзывы на двигатель 4G18 его плюсы и минусы

Достоинства:

  • Довольно простой по конструкции агрегат
  • С сервисом или запчастями проблем нет
  • Нормально потребляет наш 92-ой бензин
  • И гидрокомпенсаторы тут предусмотрены

Недостатки:

  • Система охлаждения двс явно слабовата
  • Ближе к 100 000 км начинается масложор
  • Катушки зажигания служат не очень долго
  • Загибает клапана при обрыве ремня ГРМ

Регламент обслуживания двс Mitsubishi 4G18 1.6 l

Маслосервис
Периодичностьраз в 15 000 км
Объем смазки в двс 3.6 литра
Нужно для заменыоколо 3.2 литра
Какое масло5W-30, 5W-40
Газораспределительный механизм
Тип привода ГРМремень
Заявленный ресурс90 000 км
На практике90 000 км
При обрыве/перескокегнет клапана
Тепловые зазоры клапанов
Регулировкане требуется
Принцип регулировкигидрокомпенсаторы
Замена расходников
Масляный фильтр15 тысяч км
Воздушный фильтр30 тысяч км
Топливный фильтр120 тысяч км
Свечи зажигания30 тысяч км
Вспомогат. ремень120 тысяч км
Охлажд. жидкость4 года или 60 000 км

Видео о капремонте мотора Митсубиси Лансер 9

Lancer 9 (4G18) 2006 - Капиталим японца!

Недостатки, поломки и проблемы двигателя 4G18

Расход масла

Большинство жалоб владельцев авто с таким силовым агрегатом связано с масложором из-за залегания маслосъемных колец, причем он может появиться к 100 000 км пробега. Главным виновником служит недостаточно эффективная система охлаждения двигателя.

Износ дросселя

Не минула этот мотор фирменная для серии проблема с износом дроссельной заслонки. Как и у других агрегатов семейства Орион, после 100 000 км начинают плавать обороты из-за сильного люфта заслонки. И хорошо что существует ряд альтернативных решений.

Обрыв ремня ГРМ

По официальному регламенту производителя ремень ГРМ меняют на пробеге 90 000 км, однако нередко он рвется и раньше с весьма печальными для агрегатов последствиями. На форумах есть отчеты не только с загнутыми клапанами, но и треснувшими поршнями.

Иные поломки

Невысоким ресурсом отличаются компоненты системы зажигания и особенно катушки, также этот силовой агрегат очень любит заливать свечи при заводке в сильные морозы. К слабым местам относят не самый долговечный катализатор, клапан егр и подушки двс.

Производитель заявляет ресурс двигателя 4G18 в 200 000 км, но он служит и 300 000 км.

Цена двигателя Mitsubishi 4G18 нового и бу

Минимальная стоимость45 000 рублей
Средняя цена на вторичке60 000 рублей
Максимальная стоимость75 000 рублей
Контрактный мотор за рубежом750 евро
Купить такой новый агрегат
ДВС Mitsubishi 4G18 1.6 литра
Б У двигатель Митсубиси 4Ж18
70 000 рублей
Состояние:Б У
Комплектация:двигатель в сборе
Рабочий объем:1.6 литра
Мощность:98 л.с.

* Двигатели не продаем, цена указана справочно

Дополнительные материалы

Подробный обзор конструкции 4G18 от Теории ДВС

Закат японского качества в моторостроении - Mitsubishi Lancer 9 (и ГБО)