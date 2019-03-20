Двигатель Mitsubishi 4G18
1.6-литровый бензиновый двигатель Mitsubishi 4G18 выпускался в Японии с 1998 по 2012 годы, после чего его сборку перенесли в Китай, где он ставится на многочисленные местные модели. У нас на рынке этот мотор прежде всего известен как основной двигатель Митсубиси Лансер 9.
Технические характеристики двигателя Mitsubishi 4G18 1.6 литра
|Тип
|рядный
|Кол-во цилиндров
|4
|Кол-во клапанов
|16
|Точный объем
|1584 см³
|Диаметр цилиндра
|76 мм
|Ход поршня
|87.3 мм
|Система питания
|распр. впрыск
|Мощность
|98 - 112 л.с.
|Крутящий момент
|145 - 150 Нм
|Степень сжатия
|9.5 - 10.0
|Тип топлива
|АИ-92
|Экологич. нормы
|ЕВРО 4/5
Вес двигателя 4G18 составляет 135 кг (с навесным)
Описание устройства мотора 4G18 1.6 литра
В 1998 году на компактвэне Space Star дебютировал самый объемный агрегат из линейки Orion. По конструкции это вполне типичный бензиновый мотор с распределенным впрыском топлива, алюминиевой 16-клапанной SOHC ГБЦ, то есть с единственным распредвалом на 16 клапанов, чугунным блоком цилиндров, парой сдвоенных катушек зажигания и ременным приводом ГРМ. Абсолютное большинство модификаций данного двигателя оснащаются гидрокомпенсаторами.
Номер двигателя 4G18 находится спереди, на стыке с коробкой
Русскоязычный мануал двигателя 4G18 вы найдете здесь
MANUAL
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Расход топлива двс 4G18
На примере Митсубиси Лансер 2005 года с механической коробкой передач:
|Город
|8.8 литра
|Трасса
|5.5 литра
|Смешанный
|6.7 литра
Аналогичные двигатели других производителей:
На какие машины ставили силовой агрегат Митсубиси 4G18
|Lancer 9 (CS)
|2000 - 2010
|Space Star 1 (DG)
|1998 - 2005
|Waja 1
|2000 - 2011
|Aquila 1
|2013 - 2014
Отзывы на двигатель 4G18 его плюсы и минусы
Достоинства:
- Довольно простой по конструкции агрегат
- С сервисом или запчастями проблем нет
- Нормально потребляет наш 92-ой бензин
- И гидрокомпенсаторы тут предусмотрены
Недостатки:
- Система охлаждения двс явно слабовата
- Ближе к 100 000 км начинается масложор
- Катушки зажигания служат не очень долго
- Загибает клапана при обрыве ремня ГРМ
Регламент обслуживания двс Mitsubishi 4G18 1.6 l
|Периодичность
|раз в 15 000 км
|Объем смазки в двс
|3.6 литра
|Нужно для замены
|около 3.2 литра
|Какое масло
|5W-30, 5W-40
|Тип привода ГРМ
|ремень
|Заявленный ресурс
|90 000 км
|На практике
|90 000 км
|При обрыве/перескоке
|гнет клапана
|Регулировка
|не требуется
|Принцип регулировки
|гидрокомпенсаторы
|Масляный фильтр
|15 тысяч км
|Воздушный фильтр
|30 тысяч км
|Топливный фильтр
|120 тысяч км
|Свечи зажигания
|30 тысяч км
|Вспомогат. ремень
|120 тысяч км
|Охлажд. жидкость
|4 года или 60 000 км
Видео о капремонте мотора Митсубиси Лансер 9
Недостатки, поломки и проблемы двигателя 4G18
Большинство жалоб владельцев авто с таким силовым агрегатом связано с масложором из-за залегания маслосъемных колец, причем он может появиться к 100 000 км пробега. Главным виновником служит недостаточно эффективная система охлаждения двигателя.
Не минула этот мотор фирменная для серии проблема с износом дроссельной заслонки. Как и у других агрегатов семейства Орион, после 100 000 км начинают плавать обороты из-за сильного люфта заслонки. И хорошо что существует ряд альтернативных решений.
По официальному регламенту производителя ремень ГРМ меняют на пробеге 90 000 км, однако нередко он рвется и раньше с весьма печальными для агрегатов последствиями. На форумах есть отчеты не только с загнутыми клапанами, но и треснувшими поршнями.
Невысоким ресурсом отличаются компоненты системы зажигания и особенно катушки, также этот силовой агрегат очень любит заливать свечи при заводке в сильные морозы. К слабым местам относят не самый долговечный катализатор, клапан егр и подушки двс.
Производитель заявляет ресурс двигателя 4G18 в 200 000 км, но он служит и 300 000 км.
Цена двигателя Mitsubishi 4G18 нового и бу
|Минимальная стоимость
|45 000 рублей
|Средняя цена на вторичке
|60 000 рублей
|Максимальная стоимость
|75 000 рублей
|Контрактный мотор за рубежом
|750 евро
|Купить такой новый агрегат
|—
|Состояние:
|Б У
|Комплектация:
|двигатель в сборе
|Рабочий объем:
|1.6 литра
|Мощность:
|98 л.с.
* Двигатели не продаем, цена указана справочно
Подробный обзор конструкции 4G18 от Теории ДВС