1.6-литровый бензиновый двигатель Mitsubishi 4G18 выпускался в Японии с 1998 по 2012 годы, после чего его сборку перенесли в Китай, где он ставится на многочисленные местные модели. У нас на рынке этот мотор прежде всего известен как основной двигатель Митсубиси Лансер 9.

В линейку 4G1 также входят двс: 4G13, 4G15, 4G15T и 4G19.