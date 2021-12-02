7-ступенчатый робот GW7DCT1 или GWM 7DCT450 производится на заводе в Китае с 2017 года и ставится на большинство актуальных моделей концерна, а у нас известен по F7, F7x и Jolion. Эта роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями выпускается компанией HYCET.