Роботизированная коробка Great Wall GW7DCT1
7-ступенчатый робот GW7DCT1 или GWM 7DCT450 производится на заводе в Китае с 2017 года и ставится на большинство актуальных моделей концерна, а у нас известен по F7, F7x и Jolion. Эта роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями выпускается компанией HYCET.
Технические характеристики Great Wall GW7DCT1
|Тип
|преселективный робот
|Количество передач
|7
|Для привода
|передний / полный
|Объем двигателя
|до 2.0 литра
|Крутящий момент
|до 450 Нм
|Какое масло лить
|Shell Spirax S5 DCT11
|Объем смазки
|6.7 литра
|Замена масла
|раз в 60 000 км
|Замена фильтра
|каждые 60 000 км
|Примерный ресурс
|300 000 км
Вес робота GW7DCT1 по каталогу составляет 83 кг
Русскоязычный мануал для Хавал Ф7 вы найдете здесь
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Передаточные числа ркпп GWM 7DCT450
На примере Haval F7 2021 года с двигателем 2.0 литра:
|Главная
|1-я
|2-я
|3-я
|4-я
|3.944/4.733
|3.688
|2.684
|1.679
|1.022
|5-я
|6-я
|7-я
|Задняя
|0.830
|0.804
|0.642
|3.598
На какие авто ставится коробка Great Wall GW7DCT1
Недостатки, поломки и проблемы ркпп GW7DCT1
Этот преселективный робот появился недавно и статистика его поломок не собрана
На форуме регулярно жалуются только на задержки или толчки при переключениях
Также есть случаи появления рывков, после чего авто перестает набирать скорость
В большинстве случаев эти проблемы исчезают после прошивки блока управления
Как и все ркпп, такую коробку отличает очень высокая стоимость замены сцеплений
Подробный обзор конструкции робота GWM 7DCT450