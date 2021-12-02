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Роботизированная коробка Great Wall GW7DCT1

Технические характеристики 7-ступенчатой роботизированной коробки GW7DCT1 или робот GWM 7DCT450, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и передаточные числа.
Рычаг управления 6-ступенчатой механической коробки GW7DCT1 в кабине Хавал Ф7
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7-ступенчатый робот GW7DCT1 или GWM 7DCT450 производится на заводе в Китае с 2017 года и ставится на большинство актуальных моделей концерна, а у нас известен по F7, F7x и Jolion. Эта роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями выпускается компанией HYCET.

Содержание:

Технические характеристики Great Wall GW7DCT1

Типпреселективный робот
Количество передач7
Для приводапередний / полный
Объем двигателядо 2.0 литра
Крутящий моментдо 450 Нм
Какое масло литьShell Spirax S5 DCT11
Объем смазки6.7 литра
Замена маслараз в 60 000 км
Замена фильтракаждые 60 000 км
Примерный ресурс300 000 км

Вес робота GW7DCT1 по каталогу составляет 83 кг

Роботизированная коробка Great Wall GW7DCT1 фото
Семиступенчатый робот Great Wall GW7DCT1 фото
Полезные ссылки
Мануал о Хавал Ф7 1 MANUAL

Русскоязычный мануал для Хавал Ф7 вы найдете здесь


Форум Haval-Clubs-ru FORUM

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Передаточные числа ркпп GWM 7DCT450

На примере Haval F7 2021 года с двигателем 2.0 литра:

Главная1-я2-я3-я4-я
3.944/4.733 3.688 2.684 1.679 1.022
5-я6-я7-яЗадняя
0.830 0.804 0.642 3.598  
Haval F7 2021 года с механической коробкой GW7DCT1

На какие авто ставится коробка Great Wall GW7DCT1

Haval
F7 I2018 - н.в.
F7x I2018 - н.в.
H6 III2020 - н.в.
Jolion I2020 - н.в.
Dargo I2020 - н.в.
  

Недостатки, поломки и проблемы ркпп GW7DCT1

Этот преселективный робот появился недавно и статистика его поломок не собрана

На форуме регулярно жалуются только на задержки или толчки при переключениях

Также есть случаи появления рывков, после чего авто перестает набирать скорость

В большинстве случаев эти проблемы исчезают после прошивки блока управления

Как и все ркпп, такую коробку отличает очень высокая стоимость замены сцеплений

Дополнительные материалы

Подробный обзор конструкции робота GWM 7DCT450

Вся правда о китайском роботе. Haval Jolion vs Mercedes GLA. Тест на надежность, часть третья